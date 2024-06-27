Армія рф вранці вдарила балістикою по Миколаївщині: уламки впали на трасу, є постраждалі
Київ • УНН
Російська армія вранці завдала удару по Миколаївській області балістичною ракетою, в результаті чого уламки впали на трасу і поранили водія вантажівки. Також сталося ДТП, в якій постраждав інший водій.
російські війська вранці 27 червня завдали удару балістичною ракетою по Миколаївській області. Уламки збитої ракети впали на трасу, внаслідок чого поранення отримав водій вантажівки, ще одна людина постраждала через ДТП спричинене падінням уламків ракети. Про це повідомили у Силах оборони Півдня, передає УНН.
"Сьогодні зранку ворог здійснив удар балістичною ракетою по Миколаївщині. Внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу", - йдеться у повідомленні.
За даними Сил оборони Півдня, в результаті падіння уламків поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль. Також сталося ДТП, в якій постраждав інший водій.
Доповнення
Засоби ППО в Миколаївській області в ніч на 27 червня знищили шість безпілотників і три крилаті ракети, у той час як ворожа артилерія минулої доби завдала ударів по двох громадах у регіоні.