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Обыски в оккупированном Крыму: фигурантов нового "дела Хизб ут-Тахрир" арестовали до сентября

Киев  •  УНН

 • 10712 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя сегодня принял решение об аресте по 9 сентября двух фигурантов нового "дела Хизб ут-Тахрир" - Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова. Об этом сообщает общественное движение "Крымская солидарность", передает УНН.

"Сегодня, 9 июля 2020 года, состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении Алима Суфьянова и Сейрана Хайретдинова, задержанных 7 июля по обвинению в участии политической организации Хизб ут-Тахрир, которая запрещена в России с 2003 года. Киевский районный суд вынес решение содержание под стражей до 9 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Накануне, 8 июля, "суд" арестовал до 2 сентября еще четырех крымчан в этом деле, задержанных 7 июля: Исмета Ибрагимова, Зекирью Муратова, Эмиля Зиядинова и Вадима Бектемирова.

Этот же "суд" 7 июля по этому же делу отправил под домашний арест до 2 сентября Александра Сизикова.

Напомним, около 4 утра 7 июля стало известно об одновременном проведении массовых обысков в нескольких районах оккупированного Крыма. По итогам следственных мероприятий, которые прошли в 13-ти домах, сотрудники ФСБ задержали 7 человек - Зиядинова Эмиля, Ибрагимова Исмета, Суфьянова Алима, Хайретдинова Сейрана, Сизикова Александра, Бектемирова Вадима, Муратова Зекирью. Всех доставили в здание ФСБ в Симферополе. Дилявера Меметова, к которому пришли с постановлением на арест, в его домовладении не было. Российские спецслужбы продолжают его искать.

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