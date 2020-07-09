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Обшуки в окупованому Криму: фігурантів нової "справи Хізб ут-Тахрір" арештували до вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя сьогодні ухвалив рішення про арешт до 9 вересня двох фігурантів нової "справи Хізб ут-Тахрір" - Аліма Суфьянова і Сейрана Хайретдінова. Про це повідомляє громадський рух "Кримська солідарність", передає УНН.

"Сьогодні, 9 липня 2020 року, відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу стосовно Аліма Суфьянова і Сейрана Хайретдінова, затриманих 7 липня за обвинуваченням в участі у політичній організації Хізб ут-Тахрір, яка заборонена в Росії з 2003 року. Київський районний суд виніс рішення утримання під вартою до 9 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Напередодні, 8 липня, "суд" заарештував до 2 вересня ще чотирьох кримчан у цій справі, затриманих 7 липня: Ісмета Ібрагімова, Зекірью Муратова, Еміля Зіядінова і Вадима Бектемірова.

Цей же "суд" 7 липня за цією ж справою відправив під домашній арешт до 2 вересня Олександра Сізікова.

Нагадаємо, близько 4 ранку 7 липня стало відомо про одночасне проведення масових обшуків в кількох районах окупованого Криму. За підсумками слідчих дій, які пройшли в 13-ти будинках, співробітники ФСБ затримали 7 осіб - Зіядінова Еміля, Ібрагімова Ісмета, Суфьянова Аліма, Хайретдінова Сейрана, Сізікова Олександра, Бектемірова Вадима, Муратова Зекірью. Всіх доставили в будівлю ФСБ в Сімферополі. Ділявера Меметова, до якого прийшли з постановою на арешт, у його домоволодінні не було. Російські спецслужби продовжують його шукати.

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