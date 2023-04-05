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Обыски в Харьковской ОГА: Синегубов заявил, что никаких подозрений чиновникам не вручили

Обыски в Харьковской ОГА: Синегубов заявил, что никаких подозрений чиновникам не вручили

Киев • УНН

 • 802794 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что никаких подозрений должностным лицам ОГА вручено не было после проведения детективами НАБУ обысков. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации, руководстве Аппарата ХОВА и у одного из заместителей начальника ХОВА», - написал Синегубов.

По его словам, детективам НАБУ со стороны руководства и сотрудников ХОВА оказано максимальное содействие. Синегубов добавил, что в ХОВА всегда открыты к сотрудничеству с НАБУ и предоставляют всю необходимую помощь для всестороннего объективного расследования.

«Сейчас мы не имеем возможности сообщать подробности производства, но сотрудники НАБУ получают всю помощь. По состоянию на сейчас никаких подозрений должностным лицам ХОВА вручено не было. Областная военная администрация продолжает работать в штатном режиме», - сообщил Синегубов.

Он отметил, что в случае выявления каких-либо нарушений законодательства, будут немедленно приняты соответствующие кадровые решения и приняты другие необходимые меры.

Дополнение

Харьковской ОГА сообщала, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации.

Впоследствии в НАБУ подтвердили обыски в Харьковской ОГА, но деталей не разгласили.

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