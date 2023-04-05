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Обшуки в Харківській ОВА: Синєгубов заявив, що жодних підозр посадовцям не вручили

Обшуки в Харківській ОВА: Синєгубов заявив, що жодних підозр посадовцям не вручили

Київ • УНН

 • 802797 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що жодних підозр посадовим особам ОВА вручено не було після проведення детективами НАБУ обшуків. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро України провели слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, керівництві Апарату ХОВА та в одного з заступників начальника ХОВА», - написав Синєгубов.

За його словами, детективам НАБУ з боку керівництва та співробітників ХОВА надано максимальне сприяння. Синєгубов додав, що у ХОВА завжди відкриті до співробітництва з НАБУ та надають усю необхідну допомогу для всебічного об'єктивного розслідування.

«Наразі ми не маємо можливості повідомляти подробиці провадження, але співробітники НАБУ отримують усю допомогу. Станом на зараз жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі», - повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що у разі виявлення будь-яких порушень законодавства, будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи.

Доповнення

Харківської ОВА повідомляла, що детективи Національного антикорупційного бюро України проводять слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації.

Згодом у НАБУ підтвердили обшуки в Харківській ОВА, але деталей не розголосили.

Українські Національні Новини

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