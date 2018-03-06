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Обыски в Исламском культурном центре: СБУ нашла литературу "дискриминационного характера"

Киев  •  УНН

 • 11345 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Сотрудники СБУ по поручению прокурора провели обыск в Исламском культурном центре Киева и изъяли отдельные экземпляры литературы, которые могут нести пропаганду насилия и нетерпимости. Об этом сообщили УНН в СБУ.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Киева, подтвердили этот факт.

"Киевской местной прокуратурой № 7 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту возможного распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования 6 марта прокуратура совместно с сотрудниками СБУ на основании постановлений суда провела обыски в помещениях общественной организации и по месту жительства фигурантов производства на территории Киева и Полтавы.

По результатам обысков, отмечается в сообщении, изъято произведения, содержащие пропаганду культа насилия, жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, что подтверждается выводами экспертных исследований, а также другие виды литературы по которым будет назначена экспертиза. Общее количество изъятых экземпляров составляет около 100 единиц.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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В то же время на своей странице в Facebook муфтий Саид Исмагилов написал, что во время обыска охраннику запретили осуществить телефонный звонок, позвать других понятых, вызвать сотрудников Исламского культурного центра.

"Компания силовиков вместе с понятыми разделилась на несколько групп, а охранник физически мог находиться только с одной группой. Пока он по требованию открывал библиотеку и гимназию, другая группа с помощью лома виломала двери в книжный магазин и проводили там обыск без представителей Исламского культурного центра", - написал Исмагилов.

По его словам, во время обыска были подброшены в книжный магазин, и в учительскую комнату в гимназии, общим количеством восемь книг, затем предъявили охраннику как изъятые доказательства.

В это же время проходил обыск в квартире ответственного за библиотеку - шейха Тарика Сархана, где под морозильную камеру были подброшены две книги, а затем изъяты и предъявлены в качестве доказательств.

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"Я такое наблюдал только в оккупированном Крыму, когда в мечети подбрасывали книги, даже подбрасывали на дворе возле туалета, а потом это предъявляли в качестве доказательств правонарушения. Однако в России существует список запрещенной литературы, а в Украине нет никакого такого списка. Худшие и самые мерзкие поступки по методике российского ФСБ, отныне на постоянно действующей основе в Украине", - отметим муфтий.

Он отметил, что преследование мусульман Украины приобретает системный характер, ведь такие обыски меньше чем за год происходят в третий раз.

"И подбрасывают одни и те же книги. Я никогда не слышал, чтобы у кого-то кроме мусульман в культовых сооружениях проводились обыски", - добавил Исмагилов.

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