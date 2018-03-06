Обшуки в Ісламському культурному центрі: СБУ знайшла літературу “дискримінаційного характеру”

У свою чергу у прес-службі прокуратури Києва, підтвердили цей факт.

“Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом можливого розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час досудового розслідування 6 березня прокуратурою спільно зі співробітниками СБУ на підставі ухвал суду проведено обшуки у приміщеннях громадської організації та за місцем проживання фігурантів провадження на території Києва та Полтави.

За результатами обшуків, зазначається у повідомленні, вилучено твори, які містять пропаганду культу насильства, жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, що підтверджується висновками експертних досліджень, а також інші види літератури щодо яких буде призначено експертизи. Загальна кількість вилучених примірників складає близько 100 одиниць.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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Водночас на своїй сторінці у Facebook муфтій Саід Ісмагілов написав, що під час обшуку охоронцю заборонили здійснити телефонний дзвінок, покликати інших понятих, викликати співробітників Ісламського культурного центру.

“Компанія силовиків разом з понятими розділилась на кілька груп, а охоронець фізично міг знаходитись лише з однією групою. Поки він за вимогою відкривав бібліотеку та гімназію, інша група за допомогою лома виломали двері в книжкову крамницю і проводили там обшук без представників Ісламського культурного центру”, — написав Ісмагілов.

За його словами, під час обшуку були підкинуті в книжкову крамницю, та до вчительскої кімнати у гімназії, загальною кількістю вісім книжок, що потім пред’явили охоронцю як вилучені докази.

В цей же час відбувався обшук у квартирі відповідального за бібліотеку — шейха Таріка Сархана, де під морозильну камеру були підкинуті дві книжки, а потім вилучені та пред’явлені у якості доказів.

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“Я таке спостерігав лише в окупованому Криму, коли до мечетей підкидали книжки, навіть підкидали на дворі біля туалету, а потім це пред’являли як докази правопорушення. Проте в Росії існує список забороненої літератури, а в Україні немає ніякого такого списку. Найгірші та найогідніші вчинки за методіками російського ФСБ, відтепер на постійно діючій основі в Україні”, — зазначим муфтій.

Він зауважив, що переслідування мусульман України набуває системного характеру, адже такі обшуки меньше ніж за рік відбуваються втретє.

“І підкидують одні й ті ж самі книжки. Я ніколи не чув, щоб у когось окрім мусульман в культових спорудах проводились обшуки”, — додав Ісмагілов.