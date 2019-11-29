Обыски в четырех районах Закарпатья: полиция и СБУ изъяла оружие, патроны и машины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На Закарпатье полиция совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины провела обыски в четырех районах области. В ходе обысков изъято оружие, патроны и автомобили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
“Полиция Закарпатья совместно с сотрудниками СБУ провела обыски в четырех районах края. Во время проведения санкционированных судом обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли разнокалиберную оружие, патроны, наркотические средства, автомобили, мобильные телефоны и прочее. В делам продолжается следствие”, — говорится в сообщении.
Так, 28 ноября, состоялся ряд обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства по делу о хулиганстве, совершенное с применением оружия (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины). Процессуальные действия происходили в городах Мукачево, Ужгород, Тячевском и Хустском районах.
“В ходе обысков полицейские изъяли пистолеты, охотничий карабин, ружье, патроны различного калибра, телескопическую дубинку, балаклавы, камуфляжную одежду, мобильные телефоны, которые мужчины, вероятно, использовали для переговоров, и автомобили марок Lexus, Mercedes-Benz Gelandwagen, BMW, Toyota”, — говорится в сообщении.
Вместе с тем, по месту жительства 41-летнего мукачевца, полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета с кристаллическим веществом, вероятно, наркотической.
“В действиях мужчины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренные ч.1 ст.309 (незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Изъятое направлено на экспертизу. По указанным фактам в полиции проводят проверку, выясняют основания хранение оружия и причастность закарпатцев к совершению уголовных преступлений на территории области”, — говорится в сообщении
Напомним, Государственное бюро расследований проводит обыски в доме волонтеры Маруси Зверобой (Елена Беленькая — ред.) из-за угроз Президенту Украины Владимиру Зеленскому.