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Обшуки у чотирьох районах Закарпаття: поліція і СБУ вилучила зброю, набої і автівки

Обшуки у чотирьох районах Закарпаття: поліція і СБУ вилучила зброю, набої і автівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Закарпатті поліція спільно зі співробітниками Служби безпеки України провела обшуки у чотирьох районах області. У ході обшуків вилучено зброю, набої та автомобілі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

“Поліція Закарпаття спільно зі співробітниками СБУ провела обшуки у чотирьох районах краю. Під час проведення санкціонованих судом обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили різнокаліберну зброю, набої, наркотичні засоби, автомобілі, мобільні телефони та інше. У справах триває слідство”, — йдеться у повідомленні.

Так, 28 листопада, відбувся ряд обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження у справі щодо Хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї (ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України). Процесуальні дії відбувались у містах Мукачево, Ужгород, Тячівському та Хустському районах.

“В ході обшуків поліцейські вилучили пістолети, мисливський карабін, рушницю, набої різного калібру, телескопічний кийок, балаклави, камуфляжний одяг, мобільні телефони, які чоловіки, ймовірно, використовували для перемовин, та автомобілі марок Lexus, Mercedes-Benz Gelandwagen, BMW, Toyota”, — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, за місцем проживання 41-річного мукачівця, поліцейські виявили два поліетиленові пакети з кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною.

" В діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч.1 ст.309 (Незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту) Кримінального кодексу України. Вилучене скеровано на експертизу. За вказаними фактами у поліції проводять перевірку, з’ясовують підстави зберігання зброї та причетність закарпатців до вчинення кримінальних правопорушень на території області", — йдеться в повідомленні

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань проводить обшуки в будинку волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька — ред.) через погрози Президенту України Володимиру Зеленському.

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