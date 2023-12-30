Общий залп до 16 ракет "Калибр": враг вывел на боевое дежурство в Черное и Азовское море 10 корбалей
Киев • УНН
Украина сообщает о 10 кораблях противника, включая 3 ракетоносца с 16 ракетами "Калибр", в Черном и Азовском морях.
В Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находится 10 вражеских кораблей, из них три ракетоносителя - общий залп до 16 крылатых ракет "Калибр", сообщают в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.
Противник наращивает количество кораблей своего недофлота. В Черном море 9 и 1 в Азовском. 1 надводный и 2 подводных ракетоносителя продолжают боевое дежурство
Отмечается, что суммарное снаряжение достигает 16 ракет типа "Калибр".
Напомним
Украинские военные сбили ракету, предварительно - Искандер-М, над Запорожьем.
Общий залп до 16 ракет "Калибр": враг вывел на боевое дежурство в Черное и Азовское море 10 корбалей
Украина сообщает о 10 кораблях противника, включая 3 ракетоносца с 16 ракетами "Калибр", в Черном и Азовском морях.
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