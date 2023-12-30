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Общий залп до 16 ракет "Калибр": враг вывел на боевое дежурство в Черное и Азовское море 10 корбалей

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 11:28  •  20030 просмотра

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Украина сообщает о 10 кораблях противника, включая 3 ракетоносца с 16 ракетами "Калибр", в Черном и Азовском морях.

В Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находится 10 вражеских кораблей, из них три ракетоносителя - общий залп до 16 крылатых ракет "Калибр", сообщают в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Противник наращивает количество кораблей своего недофлота. В Черном море 9 и 1 в Азовском. 1 надводный и 2 подводных ракетоносителя продолжают боевое дежурство 

- сообщают в Силах обороны юга.

Отмечается, что суммарное снаряжение достигает 16 ракет типа "Калибр".

Напомним

Украинские военные сбили ракету, предварительно - Искандер-М, над Запорожьем.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Загальний залп до 16 ракет "Калібр": ворог вивів на бойове чергування у Чорне та Азовське море 10 корбалів
Total volley of up to 16 Kalibr missiles: enemy deploys 10 corvettes to the Black and Azov Seas
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