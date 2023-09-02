Избрание меры пресечения Коломойскому происходит в закрытом режиме

Такое решение следственный судья принял по ходатайству адвокатов Коломойского.

Оглашение решения суда будет происходить в открытом режиме.

После удаления журналистов из зала суда началось рассмотрение дела об избрании меры пресечения.

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Напомним

Сегодня Игорю Коломойскому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.

Детективы БЭБ совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Были созданы кредитные обязательства общества уже непосредственно перед олигархом и все дальнейшие перечисления задолженности упоминавшегося общества поступали на личный счет Коломойского.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.