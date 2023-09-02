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Обрання запобіжного заходу Коломойському відбувається у закритому режимі

Обрання запобіжного заходу Коломойському відбувається у закритому режимі

Київ • УНН

 • 597045 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Судове засідання з обрання запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському відбувається у закритому режимі, передає кореспондент УНН з Шевченківського райсуду столиці.

Таке рішення слідчий суддя ухвалив на клопотання адвокатів Коломойського.

Оголошення рішення суду відбуватиметься у відкритому режимі.

Після видалення журналістів із зали суду розпочався розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу.

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Нагадаємо

Сьогодні Ігорю Коломойському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.

Детективи БЕБ спільно з СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.

Наразі досудове розслідування триває.

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