Избрание меры пресечения Коломойскому: судья удалился в совещательную комнату для принятия решения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Шевченковском райсуде Киева проходит судебное заседание по избранию меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому. Следственный судья удалился в совещательную комнату для принятия решения, передает корреспондент УНН.
Суд проходит в закрытом режиме. Однако объявление решения о мере пресечения должно происходить открыто.
Сейчас стороны по делу комментариев не дают. Но адвокаты все же отметили, что по их мнению, потребности в мере пресечения нет, ведь нет никаких рисков для расследования.
По информации УНН, сторона обвинения должна была ходатайствовать об аресте с возможностью внесения залога в сумме ориентировочно 500 млн грн.
УНН планирует трансляцию оглашения решения. Трансляцию можно будет смотреть на нашей странице в Фейсбук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойский дал первый комментарий из зала суда: «Я в шоке»
Напомним
Сегодня Игорю Коломойскому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.
Детективы БЭБ совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Были созданы кредитные обязательства общества уже непосредственно перед олигархом и все дальнейшие перечисления задолженности упоминавшегося общества поступали на личный счет Коломойского.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.