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Обрання запобіжного заходу Коломойському: суддя видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення

Обрання запобіжного заходу Коломойському: суддя видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Шевченківському райсуді Києва відбувається судове засідання з обрання запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Слідчий суддя видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення, передає кореспондент УНН.

Суд відбувається у закритому режимі. Однак оголошення ухвали щодо запобіжного заходу має відбуватися відкрито.

Наразі сторони у справі коментарів ненадають. Та адвокати все ж зауважили, що на їхню думку, потреби у запобіжному заході немає, адже немає жодних ризиків для розслідування. 

За інформацією УНН, сторона обвинувачення мала клопотати про арешт з можливістю внесення застави у сумі орієнтовно 500 млн грн. 

УНН планує трансляцію оголошення ухвали. Трансляцію можна буде дивитися на нашій сторінці у Фейсбук

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Нагадаємо

Сьогодні Ігорю Коломойському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.

Детективи БЕБ спільно з СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.

Наразі досудове розслідування триває.

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