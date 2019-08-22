Избранный от "Слуги народа" нардепом отказался от мандата

"В связи с заявлением избранного народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Лисюка А.А., включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №69, об отказе от депутатского мандата, Комиссия признала его таким, который не получил указанного мандата", - сообщили в ЦИК по результатам заседания 22 августа.

В то же время, как отмечается, избранной народным депутатом Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе признана Елена Хоменко, включенная в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №129.

Напомним, в июне "Слуга народа" обнародовала полный список кандидатов в народные депутаты.