Избранный от "Слуги народа" нардепом отказался от мандата
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Избранный народным депутатом по списку "Слуги народа", эксперт шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк отказался от депутатского мандата, вместо него избранной народным депутатом признали Елену Хоменко. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК.
"В связи с заявлением избранного народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Лисюка А.А., включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №69, об отказе от депутатского мандата, Комиссия признала его таким, который не получил указанного мандата", - сообщили в ЦИК по результатам заседания 22 августа.
В то же время, как отмечается, избранной народным депутатом Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе признана Елена Хоменко, включенная в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №129.
Напомним, в июне "Слуга народа" обнародовала полный список кандидатов в народные депутаты.