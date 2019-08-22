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Обраний від "Слуги народу" нардепом відмовився від мандата

Обраний від "Слуги народу" нардепом відмовився від мандата

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Обраний народним депутатом за списком "Слуги народу", експерт шоу "Слідство ведуть екстрасенси" Андрій Лисюк відмовився від депутатського мандата, замість нього обраною народним депутатом визнали Олену Хоменко. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЦВК.

"У зв’язку із заявою обраного народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Лисюка А.О., включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №69, про відмову від депутатського мандата, Комісія визнала його таким, який не набув зазначеного мандата", - повідомили у ЦВК за результатами засідання 22 серпня.

Водночас, як зазначається, обраною народним депутатом України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі визнана Олена Хоменко, включена до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №129.

Нагадаємо, у червні "Слуга народу" оприлюднила повний список кандидатів у народні депутати.

Українські Національні Новини

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