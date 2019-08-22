Обраний від "Слуги народу" нардепом відмовився від мандата
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Обраний народним депутатом за списком "Слуги народу", експерт шоу "Слідство ведуть екстрасенси" Андрій Лисюк відмовився від депутатського мандата, замість нього обраною народним депутатом визнали Олену Хоменко. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЦВК.
"У зв’язку із заявою обраного народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Лисюка А.О., включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №69, про відмову від депутатського мандата, Комісія визнала його таким, який не набув зазначеного мандата", - повідомили у ЦВК за результатами засідання 22 серпня.
Водночас, як зазначається, обраною народним депутатом України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі визнана Олена Хоменко, включена до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №129.
Нагадаємо, у червні "Слуга народу" оприлюднила повний список кандидатів у народні депутати.