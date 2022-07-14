Схема на 2,5 миллиона: сообщили о подозрении почти всему топ-руководству Госпотребслужбы

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В Государственном бюро расследований сообщили, что разоблачили руководителей Госпродпотребслужбы на растрате почти 2,5 млн грн государственных средств. В частности, сообщено о подозрении исполняющему обязанности главы Госпродпотребслужбы Анатолию Вовнюку, пишет УНН.

О том, что речи идет об Анатолии Вовнюке, стало известно УНН из собственных источников.

Цитата

«Установлено, что руководство учреждения придумало схему с фиктивной закупкой программного обеспечения, чтобы присвоить себе средства. Для этого был организован тендер на создание программного обеспечения, который выиграла заранее определенная компания», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в конце прошлого года программное обеспечение почти на 2,5 млн грн было заказано, но фактически никто ничего не собирался делать, поскольку аналогичная по функциям программа уже работала в Госпродпотребслужбе.

В ГБР отмечают, что дельцы уже успели подготовить поддельные документы о выполнении работ и перечислили средства на счет подрядчика. Однако следователи ГБР совместно с сотрудниками СБУ разоблачили сделку и арестовали деньги на счету.

«Исполняющему обязанности Госпродпотребслужбы, его заместителю, двум руководителям подразделений, одному бывшему работнику государственного учреждения и частному предпринимателю уведомлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины», - информирует ГБР.

Дополнение

В 2021 году сообщалось, что должностные лица Госпродпотребслужбы по меньшей мере десять раз попадались на взяточничестве.

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