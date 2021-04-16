Корупція в Держпродспоживслужбі: у 2021 році попалося вже 10 функціонерів

Тернопільська область

Найсвіжіший випадок стався вчора, 15 квітня на Тернопільщині. Затримано працівника Держпродспоживслужби за отримання хабаря від підприємця у розмірі 8 400 грн. За версією слідства, посадовець вимагав кошти за безперешкодне проходження фітолабораторних досліджень імпортованого товару (квітів та ґрунту) й введення відповідної відмітки в базу даних “Єдине вікно”, що є необхідним для його митного оформлення.

Волинська область

У січні в Луцьку СБУ викрила двох посадовців Держекоінспекції на корупції, які вимагали 1000 доларів від представника комерційної структури за зменшення розміру штрафних санкцій, накладених на підприємство через перевищення рівня шкідливих викидів в атмосферу.

А вже у березні на хабарі затримали працівника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Службовець налагодив схему систематичного вимагання та отримання коштів від підприємців за не створення штучних перешкод у здійсненні законної підприємницької діяльності, зокрема, шляхом затримки фітосанітарного контролю під час оформлення вантажу з рослинами в режимі “імпорт”. Затримали його час одержання від підприємця чергового траншу “данини” у розмірі 100 доларів США.

Черкаська область

На Черкащині затримали ще одного посадовця Держпродспоживслужби, але вже на систематичних хабарях. Держслужбовець категорії “В” вимагав гроші від приватних підприємців. За різні суми хабарів чиновник “гарантував” комерсантам прискорене оформлення фітосанітарних сертифікатів.

Одеська область

В Одесі в лютому СБУ викрила на корупції головного спеціаліста одного зі структурних підрозділів Держпродспоживслужби в Одеській області. Посадовець відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини обласного управління Держпродспоживслужби систематично вимагав неправомірну вигоду у комерсантів. За хабарі чиновник гарантував їм уникнення адміністративної відповідальності за виявлені під час перевірок правопорушення.

Через місяць, в березні в Одеській області правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника територіального управління Держпродспоживслужби, який вимагав 20 тисяч гривень. Натомість він начебто обіцяв не накладати штраф за виявлені під час перевірки закладу громадського харчування порушення. Чоловіка затримали під час отримання першої частини неправомірної вигоди — 5 тисяч гривень.

Також у березні 2021 року управління ДБР у Миколаєві викрило посадовця ДПСС в Одеській області на вимаганні хабаря за роботу ресторану під час карантину.

Чернівецька область

Начальника районного управління Дерспоживслужби на Буковині затримали на хабарі — він “продавав” дозвільні документи підприємцям. За гроші обіцяв останнім допомогти з отриманням дозвільних документів та не проводити перевірки.

Посадовця затримали прямо в службовому кабінеті під час отримання — майже 7 000 грн. Гроші вилучили. Раніше було встановлено факт отримання фігурантом 10 000 грн хабаря.

Львівська область

У Львові на хабарі затримали співробітницю Держпродспоживслужби і також підозрюють у систематичному отриманні хабарів. За різні суми посадовиця “гарантувала” підприємцям не вживати заходів реагування на виявлені під час перевірок порушення, у тому числі наявність несертифікованої продукції.

Миколаївська область

Ще один випадок: перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області вимагав 2 тисячі доларів від підприємця.

Доповнення

В червні планується провести конкурс на посаду голови Держпродспоживслужби, оскільки діючий керівник Владислава Магалецька обійняла цю посаду торік без конкурсу, за рекомендацією міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка.