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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Коррупция в Госпродпотребслужбы: в 2021 году попалось уже 10 функционеров

Коррупция в Госпродпотребслужбы: в 2021 году попалось уже 10 функционеров

Киев  •  УНН

 • 53535 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Чиновники Госпродпотребслужбы в этом году по меньшей мере десять раз попадались на взяточничестве, сообщает УНН.

Тернопольская область

Самый свежий случай произошел вчера, 15 апреля в Тернопольской области. Задержан работник Госпродпотребслужбы за получение взятки от предпринимателя в размере 8 400 грн. По версии следствия, чиновник требовал деньги за беспрепятственное прохождение фитолабораторных исследований импортируемого товара (цветов и почвы) и введение соответствующей отметки в базу данных “Единое окно”, что необходимо для его таможенного оформления.

Волынская область

В январе в Луцке СБУ разоблачила двух должностных лиц Госэкоинспекции на коррупции, которые требовали 1000 долларов от представителя коммерческой структуры за уменьшение размера штрафных санкций, наложенных на предприятие из-за превышения уровня вредных выбросов в атмосферу.

А уже в марте на взятке задержали работника Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области. Служащий наладил схему систематического вымогательства и получения средств от предпринимателей за не создание искусственных препятствий в осуществлении законной предпринимательской деятельности, в частности, путем задержки фитосанитарного контроля при оформлении груза с растениями в режиме “импорт”. Задержали его при получении от предпринимателя очередного транша “дани” в размере 100 долларов США.

Черкасская область

В Черкасской области задержали еще одного чиновника Госпродпотребслужбы, но уже на систематических взятках. Госслужащий категории “В” требовал деньги от частных предпринимателей. За различные суммы взяток чиновник “гарантировал” коммерсантам ускоренное оформление фитосанитарных сертификатов.

Одесская область

В Одессе в феврале СБУ разоблачила на коррупции главного специалиста одного из структурных подразделений Госпродпотребслужбы в Одесской области. Чиновник отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины областного управления Госпродпотребслужбы систематически требовал неправомерную выгоду в коммерсантов. За взятки чиновник гарантировал им избежать административной ответственности за выявленные в ходе проверок правонарушения.

Через месяц, в марте в Одесской области правоохранители задержали на взятке заместителя начальника территориального управления Госпродпотребслужбы, который требовал 20 тысяч гривен. Вместо этого он якобы обещал не возлагать штраф за выявленные во время проверки заведения общественного питания нарушения. Мужчину задержали во время получения первой части неправомерной выгоды — 5 тысяч гривен.

Также в марте 2021 года управление ГБР в Николаеве разоблачило чиновника ГППС в Одесской области на вымогательстве взятки за работу ресторана во время карантина.

Черновицкая область

Начальника районного управления Госпотребслужбы на Буковине задержали на взятке — он “продавал” разрешительные документы предпринимателям. За деньги обещал последнее помочь с получением разрешительных документов и не проводить проверки.

Чиновника задержали прямо в служебном кабинете во время получения — почти 7000 грн. Деньги изъяли. Ранее был установлен факт получения фигурантом 10000 грн взятки.

Львовская область

Во Львове на взятке задержали сотрудницу Госпродпотребслужбы и также подозревают в систематическом получении взяток. За различные суммы чиновница “гарантировала” предпринимателям не принимать меры реагирования на выявленные в ходе проверок нарушения, в том числе наличие несертифицированной продукции.

Николаевская область

Еще один случай: первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области требовал 2 тысячи долларов от предпринимателя.

Дополнение

В июне планируется провести конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы, поскольку действующий руководитель Владислава Магалецкая заняла эту должность в прошлом году без конкурса, по рекомендации министра развития экономики Игоря Петрашко.

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