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Оборудка на 2,5 мільйона: повідомили про підозру майже всьому топ-керівництву Держспоживслужби

Оборудка на 2,5 мільйона: повідомили про підозру майже всьому топ-керівництву Держспоживслужби

Київ • УНН

 • 138294 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. У Державному бюро розслідувань повідомили, що викрили керівників Держпродспоживслужби на розтраті майже 2,5 млн грн державних коштів. Зокрема повідомлено про підозру виконувачу обов’язків голови Держпродспоживслужби Анатолію Вовнюку, пише УНН.

Про те, що йдеться про Анатолія Вовнюка, стало відомо УНН з власних джерел.

Цитата

«Встановлено, що керівництво установи вигадало оборудку з фіктивною закупівлею програмного забезпечення, аби привласнити собі кошти. Для цього був організований тендер на створення програмного забезпечення, який виграла заздалегідь визначена компанія», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наприкінці минулого року програмне забезпечення на майже 2,5 млн грн було замовлене, але фактично ніхто нічого не збирався робити, оскільки аналогічна за функціями програма вже працювала у Держпродспоживслужбі.

У ДБР зазначають, що ділки вже встигли підготувати підроблені документи про виконання робіт та перерахували кошти на рахунок підрядника. Однак, слідчі ДБР спільно зі співробітниками СБУ викрили оборудку та арештували гроші на рахунку.

«Виконувачу обов’язків Держпродспоживслужби, його заступнику, двом керівникам підрозділів, одному колишньому працівнику державної установи та приватному підприємцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України», - інформує ДБР.

Доповнення

У 2021 році повідомлялося, що посадовці Держпродспоживслужби щонайменше десять разів попадалися на хабарництві.

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