Защитники Чернигова отбили две попытки продвижения российских войск и уничтожили много техники

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"Вчера вечером, 17 марта, вблизи Чернигова было обнаружено расположение вражеского комплекса РЭР "Торн" и командно-наблюдательного пункта БТГр. А сегодня на рассвете украинские защитники из числа войск оперативного командования "Север" пожелали оркам "Доброго утра", уничтожив указанные объекты", - сообщили в командовании.

"Также за минувшие сутки защитниками Чернигова были отбиты две попытки продвижения российских военных. Кремлевская армия в очередной раз понесла потери как в технике, так и среди личного состава. В частности известно, что уничтожены вражеские БМП, танк и "Тигр". Другие потери врага уточняются", - сказано в сообщении.

Детали

Как отметили в командовании, подразделениями Вооруженных Сил Украины нанесен артиллерийский удар по артиллерии противника, в результате - минус две вражеские батареи, которые больше не смогут нанести вред городу.

"В районе одного из населенных пунктов области украинскими защитниками нанесены точечные удары по куче техники и личного состава, который осуществлял ротацию. "Ротация" орков на тот свет прошла успешно!" - отмечается в сообщении.

"Местные жители подтверждают, что российские солдаты продолжают бежать, бросать свою технику и не желают идти в бой", - подытожили в командовании.

Дополнение

Генштаб ВСУ указывает, что оккупант хочет нарастить силы в направлении на Киев, стратегические задачи по захвату левобережной Украины не выполнены.