Оборонці Чернігова відбили дві спроби просування російських військ та знищили багато техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За минулу добу у районі Чернігова українські захисники відбили дві спроби просування російських військових, розбили багато ворожої техніки. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.
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"Учора ввечері, 17 березня, поблизу Чернігова було виявлено розташування ворожого комплексу РЕР "Торн" та командно-спостережного пункту БТГр. А сьогодні на світанку українські захисники з числа військ оперативного командування "Північ" побажали оркам "Доброго ранку", знищивши вказані об'єкти", - повідомили у командуванні.
"Також за минулу добу оборонцями Чернігова було відбито дві спроби просування російських військових. Кремлівська армія вкотре понесла втрати як в техніці, та і серед особового складу. Зокрема відомо, що знищені ворожі БМП, танк та "Тигр". Інші втрати ворога уточнюються", - сказано у повідомленні.
Деталі
Як вказали у командуванні, підрозділами Збройних Сил України нанесений артилерійський удар по артилерії противника, у результаті - мінус дві ворожі батареї, які більше не зможуть завдати шкоди місту.
"У районі одного з населених пунктів області українськими захисниками нанесені точкові удари по великій кількості техніки та особового складу, який здійснював ротацію. "Ротація" орків на той світ пройшла успішно!" - зазначається у повідомленні.
"Місцеві мешканці підтверджують, що російські солдати продовжують тікати, кидати свою техніку та не бажають іти в бій", - підсумували у командуванні.
Доповнення
Генштаб ЗСУ вказує, що окупант хоче наростити сили у напрямку на Київ, стратегічні завдання із захоплення лівобережної України не виконані.