Оборонный альянс НАТО рассматривает создание базы в Финляндии
Киев • УНН
НАТО и Финляндия обсуждают создание базы для разведывательных беспилотников RQ-4D. Наиболее вероятным местом расположения новой базы NISRF станет авиабаза Пирккала.
НАТО и Финляндия выразили взаимный интерес по созданию базы для разведывательных сил Альянса, с которой могли бы действовать большие беспилотные разведывательные дроны. наиболее вероятным местом для новой базы является Пирккала.
Пишет УНН с ссылкой на Iltalehti и Yle.
Детали
Новая база НАТО должна быть предназначена для размещения разведывательной техники самого высокого уровня, такой как разведывательный самолет RQ-4D.
По данным Yle, Финляндия уже предложила НАТО базу. В качестве альтернативы у финских ВВС есть четыре базы, из которых наиболее вероятным местом может стать Пирккала. Если новая база будет размещена в Пирккале, НАТО построит там мощную военную инфраструктуру, сообщают источники в Альянсе финским СМИ.
Справка
Проект размещения военных сил Альянса в Финляндии может стать северной базой НАТО NISRF. Аббревиатура NISRF расшифровывается как «Силы разведки, наблюдения и рекогносцировки НАТО».
Средства из общего бюджета Оборонного союза будут направлены на строительство, технику, технику RQ-4D и зарплату персонала. Как страна, где будет размещена база, Финляндия также будет использовать свой национальный оборонный бюджет для проекта.
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