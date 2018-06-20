Защитник сборной Ирана из-за травмы пропустит оставшиеся матчи ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Защитник сборной Ирана Рузбех Чешме из-за травмы больше не примет участия в матчах чемпионата мира в России, сообщает УНН со ссылкой на Twitter национальной команды Ирана.
24-летний спортсмен получил травму мышечного характера на тренировке. По результатам углубленного медицинского осмотра стало ясно, что он больше не сможет сыграть на турнире — по заявлениям врачей, защитник пропустит минимум четыре недели.
Примечательно, что Чешме несмотря на такой диагноз не покинет расположение сборной Ирана, а останется поддерживать партнеров по сборной.
Заметим, что защитник провел весь поединок первого тура ЧМ-2018 в котором его коллектив обыграл Марокко.