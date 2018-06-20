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Защитник сборной Ирана из-за травмы пропустит оставшиеся матчи ЧМ-2018

Защитник сборной Ирана из-за травмы пропустит оставшиеся матчи ЧМ-2018

Киев  •  УНН

 • 9169 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Защитник сборной Ирана Рузбех Чешме из-за травмы больше не примет участия в матчах чемпионата мира в России, сообщает УНН со ссылкой на Twitter национальной команды Ирана.

24-летний спортсмен получил травму мышечного характера на тренировке. По результатам углубленного медицинского осмотра стало ясно, что он больше не сможет сыграть на турнире — по заявлениям врачей, защитник пропустит минимум четыре недели.

Примечательно, что Чешме несмотря на такой диагноз не покинет расположение сборной Ирана, а останется поддерживать партнеров по сборной.

Заметим, что защитник провел весь поединок первого тура ЧМ-2018 в котором его коллектив обыграл Марокко.

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