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Оборонець збірної Ірану через травму пропустить решту матчів ЧС-2018

Київ • УНН

 • 9169 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Захисник збірної Ірану Рузбех Чешмі через травму більше не візьме участі у матчах чемпіонату світу в Росії, повідомляє УНН з посиланням на Twitter національної команди Ірану.

24-річний спортсмен отримав травму м’язового характеру на тренуванні. За результатами поглибленого медичного огляду стало ясно, що він більше не зможе зіграти на турнірі — за заявами лікарів, захисник пропустить мінімум чотири тижні.

Примітно, що Чешмі попри такий діагноз не покине розташування збірної Ірану, а залишиться підтримувати партнерів по збірній.

Зауважимо, що захисник провів увесь поєдинок першого туру ЧС-2018 в якому його колектив обіграв Марокко.

Українські Національні Новини

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