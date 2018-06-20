Оборонець збірної Ірану через травму пропустить решту матчів ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Захисник збірної Ірану Рузбех Чешмі через травму більше не візьме участі у матчах чемпіонату світу в Росії, повідомляє УНН з посиланням на Twitter національної команди Ірану.
24-річний спортсмен отримав травму м’язового характеру на тренуванні. За результатами поглибленого медичного огляду стало ясно, що він більше не зможе зіграти на турнірі — за заявами лікарів, захисник пропустить мінімум чотири тижні.
Примітно, що Чешмі попри такий діагноз не покине розташування збірної Ірану, а залишиться підтримувати партнерів по збірній.
Зауважимо, що захисник провів увесь поєдинок першого туру ЧС-2018 в якому його колектив обіграв Марокко.