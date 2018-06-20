Оборонець збірної Ірану через травму пропустить решту матчів ЧС-2018

24-річний спортсмен отримав травму м’язового характеру на тренуванні. За результатами поглибленого медичного огляду стало ясно, що він більше не зможе зіграти на турнірі — за заявами лікарів, захисник пропустить мінімум чотири тижні.

Примітно, що Чешмі попри такий діагноз не покине розташування збірної Ірану, а залишиться підтримувати партнерів по збірній.

Зауважимо, що захисник провів увесь поєдинок першого туру ЧС-2018 в якому його колектив обіграв Марокко.