Защитник В.Кобин подписал новый контракт с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Футбольный клуб "Шахтер" продлил контракт с защитником Василием Кобиным. Об этом сообщает пресс-служба "оранжево-черных", передает УНН.
31-летний игрок продолжит выступления за "горняков" до конца текущего сезона.
Напомним, что В.Кобин стал игроком "оранжево-черных" в июне 2009-го. В течение этого времени он провел 78 матчей, забил 5 мячей и вместе с командой стал обладателем 14 трофеев.
Как сообщал УНН, в состав "Шахтера" присоединился новичок Густаво Бланко Лещук.