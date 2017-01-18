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Защитник В.Кобин подписал новый контракт с "Шахтером"

Защитник В.Кобин подписал новый контракт с "Шахтером"

Киев • УНН

 • 8186 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Футбольный клуб "Шахтер" продлил контракт с защитником Василием Кобиным. Об этом сообщает пресс-служба "оранжево-черных", передает УНН.

31-летний игрок продолжит выступления за "горняков" до конца текущего сезона.

Напомним, что В.Кобин стал игроком "оранжево-черных" в июне 2009-го. В течение этого времени он провел 78 матчей, забил 5 мячей и вместе с командой стал обладателем 14 трофеев.

Как сообщал УНН, в состав "Шахтера" присоединился новичок Густаво Бланко Лещук.

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