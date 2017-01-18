Защитник В.Кобин подписал новый контракт с "Шахтером"

31-летний игрок продолжит выступления за "горняков" до конца текущего сезона.

Напомним, что В.Кобин стал игроком "оранжево-черных" в июне 2009-го. В течение этого времени он провел 78 матчей, забил 5 мячей и вместе с командой стал обладателем 14 трофеев.

Как сообщал УНН, в состав "Шахтера" присоединился новичок Густаво Бланко Лещук.