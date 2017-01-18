Оборонець В.Кобін підписав новий контракт із "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Футбольний клуб “Шахтар” продовжив контракт із захисником Василем Кобіним. Про це повідомляє прес-служба “помаранчево-чорних”, передає УНН.
31-річний гравець продовжить виступи за “гірників” до кінця поточного сезону.
Нагадаємо, що В.Кобін став гравцем “оранжево-чорних” у червні 2009-го. Протягом цього часу він провів 78 матчів, забив 5 м’ячів і разом з командою став володарем 14 трофеїв.
Як повідомляв УНН, до складу “Шахтаря” приєднався новачок Густаво Бланко Лещук.