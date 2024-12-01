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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оборона на Покровском направлении очень сложная - Литвин

Оборона на Покровском направлении очень сложная - Литвин

Киев  •  УНН

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На Покровском направлении враг активно давит в районе Желтого и листовки, используя железную дорогу для продвижения. российские войска продолжают штурмы даже после значительных потерь, отправляя новые группы по 20-30 человек.

На Покровском направлении россияне очень сильно давят в направлении населенного пункта Желтое и Лисовка. Оборона очень сложная. Об этом сообщил Герой Украины, командир дивизиона артиллерийской разведки ОАБр НГУ Виталий Литвин в эфире телемарафона, передает УНН.

На Покровском направлении враг очень сильно давит в направлении населенного пункта Желтое и открытка. То есть в районе Желтого есть железная дорога и враг вдоль нее хочет продвигаться именно к Покровску. Враг хватается за какой-то линейный объект и вдоль него пытаются продвигаться

- сказал Литвин.

Также он отметил, что обстановка сложная.

"Оборона очень сложная и тем более погодные условия постоянно усложняются, проведение аэроразведки...нет ощущения, что у врага заканчиваются силы", - заявил он.

Кроме того, Литвин сообщил, что была ситуация, когда россияне штурмуют в количестве 30 человек, их уничтожают и через 30-40 мин снова прибывает группа 20-30 военных рф, которые просто перешагнули тела и пошли дальше штурмовать Силы обороны.

"Бывают такие ситуации, у меня недавно было общение с командирами дивизионов артиллерии, самоходных гаубиц. Была такая ситуация на днях, что просто они (украинцы – ред.) обнаружили врага в количестве 30 человек личного состава, нанесли артиллерийский удар, было уничтожено около 20 врагов, 10 получили ранения и через 30-40 мин снова прибыла группа 20-30 военных рф, которые просто перешагнули тела и пошли дальше штурмовать Силы обороны, которые потом также были уничтожены",- рассказал Литвин.

Силы обороны отбили почти 50 вражеских штурмов на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте1 дек. 2024, 07:11 • 13315 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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