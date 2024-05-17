Обновление военных данных: в МВД рассказали, нужна ли справка о несудимости

Для обновления военно-учетных данных выписка об отсутствии или наличии судимости не нужна, заявили в министерстве внутренних дел Украины, передает УНН.

Внимание ‼ Справка (выписка) об отсутствии/наличии судимости НЕ ТРЕБУЕТСЯ для постановки на воинский учет или обновления военно-учетных документов - говорится в заявлении МВД.

Также в ведомстве указали, что из-за распространения неточной информации в соцсетях сервисы МВД сейчас перегружены запросами от украинцев. Соответственно время обработки заявок увеличивается.

В МВД попросили с пониманием отнестись к возможным задержкам в выдаче справок.

Дополнение

Завтра, 18 мая, планируется начало работы электронного кабинета для обновления военных данных. Там уже можно будет обновить электронную почту, телефон и место жительства.

В целом есть три способа обновить военных данных - в ТЦК и СП, в электронном кабинете и ЦПАУ.