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Оновлення військових даних: у МВС розповіли, чи потрібна довідка про несудимість

Оновлення військових даних: у МВС розповіли, чи потрібна довідка про несудимість

Київ • УНН

 • 14761 перегляди

Міністерство внутрішніх справ України заявило, що довідка про несудимість не потрібна для оновлення військово-облікових даних.

Для оновлення військово-облікових даних витяг про відсутність або наявність судимості не потрібен, заявили у міністерстві внутрішніх справ України, передає УНН

Увага ‼ Довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів

- йдеться у заяві МВС.

Також у відомстві вказали, що через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси МВС наразі перевантажені запитами від українців. Відповідно час обробки заявок збільшується. 

У МВС попромили  із розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок. 

Доповнення 

Від завтра, 18 травня, планується початок роботи електронного кабінету для оновлення військових даних. Там вже можна буде оновити електронну пошту, телефон і місце проживання. 

Загалом є три способи  оновити військових даних - в ТЦК та СП, в електронному  кабінеті та ЦНАПах.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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