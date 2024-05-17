Оновлення військових даних: у МВС розповіли, чи потрібна довідка про несудимість
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ України заявило, що довідка про несудимість не потрібна для оновлення військово-облікових даних.
Для оновлення військово-облікових даних витяг про відсутність або наявність судимості не потрібен, заявили у міністерстві внутрішніх справ України, передає УНН.
Увага ‼ Довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів
Також у відомстві вказали, що через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси МВС наразі перевантажені запитами від українців. Відповідно час обробки заявок збільшується.
У МВС попромили із розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок.
Доповнення
Від завтра, 18 травня, планується початок роботи електронного кабінету для оновлення військових даних. Там вже можна буде оновити електронну пошту, телефон і місце проживання.
Загалом є три способи оновити військових даних - в ТЦК та СП, в електронному кабінеті та ЦНАПах.