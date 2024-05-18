Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

Зеленский назвал самое большое преимущество, которое имеет рф

Зеленский сказал, что самое большое преимущество россии заключается в том, что они могут стрелять любым оружием со своей территории по украинской территории, тогда как Украина не может нанести удар по российским системам на российской земле западным оружием.