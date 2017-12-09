Обмен пленными на Донбассе может состояться в ближайшие недели - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Процесс обмена пленными на Донбассе может состояться в ближайшие недели и будет включать как можно больше украинских граждан, но урегулирования еще нуждаются некоторые юридические моменты. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на презентации "Книги Добра", передает УНН.
"Это (процесс обмена - ред.) было темой нашего разговора (с главой МИД РФ). Сейчас ведутся консультации - когда и сколько", - отметил Климкин.
По его словам, процесс обмена является очень чувствительным, и любое слово, которое может быть интерпретировано неверно, может этому помешать.
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"Мы очень надеемся, что это произойдет в ближайшие недели - не буду говорить более подробную дату, и очень надеемся, что это будет распространено на больше наших ребят", - сказал министр.
По его словам, обмен имеет несколько юридических моментов, требующих в урегулировании.
"Есть конечно некоторые юредични нюансы, но я хотел это обсудить с Лавровым, потому что если этот юредичний нюанс кто использует, чтобы помешать этому процессу - это будет фантастическая жаль ... Должна быть какая-то процедура верификации - она должна быть сделана с помощью наших друзей - международных органов", - отметил Климкин.
Как сообщал УНН, сегодня в Минске состоится встреча советников президентов стран "нормандской четверки".