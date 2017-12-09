Обмен пленными на Донбассе может состояться в ближайшие недели - Климкин

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Процесс обмена пленными на Донбассе может состояться в ближайшие недели и будет включать как можно больше украинских граждан, но урегулирования еще нуждаются некоторые юридические моменты. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на презентации "Книги Добра", передает УНН.