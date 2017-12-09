Обмін полоненими на Донбасі може відбутись у найближчі тижні - Клімкін

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Процес обміну полоненими на Донбасі може відбутись найближчими тижнями і включатиме якнайбільше українських громадян, але врегулювання ще потребують деякі юридичні моменти. Про це сказав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на презентації “Книги Добра”, передає УНН.