Обмін полоненими на Донбасі може відбутись у найближчі тижні - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Процес обміну полоненими на Донбасі може відбутись найближчими тижнями і включатиме якнайбільше українських громадян, але врегулювання ще потребують деякі юридичні моменти. Про це сказав Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на презентації “Книги Добра”, передає УНН.
“Це (процес обміну - ред.) була тема нашої розмови (з главою МЗС РФ). Зараз ведуться консультації — коли і скільки”, — зазначив Клімкін.
За його словами, процес обміну є дуже чутливим, і будь-яке слово, яке може бути інтерпритоване не вірно, може цьому завадити.
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“Ми дуже сподіваємось, що це відбудеться найближчими тижнями — не буду казати більш детальну дату, і дуже сподіваємось що це буде розповсюджене на якнайбільше наших хлопців”, — сказав міністр.
За йогословами,обмін має декілька юридичних моментів, які потребують у врегулюванні.
“Є звичайно деякі юредичні нюанси, але я хотів це обговорити з Лавровим, тому що якщо цей юредичний нюанс хтось використає, щоб завадити цьому процесу — це буде фантастична шкода...Має бути якась процедура верифікації — вона має бути зроблена за допомогою наших друзів — міжнародних органів”, — зазначив Клімкін.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Мінську відбудеться зустріч радників президентів країн "нормандської четвірки".