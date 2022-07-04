Ограничение рф к технологиям должно быть одним из приоритетов международной безопасности – Госспецсвязь

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Российские хакеры часто работают вне официальных государственных структур, но глубоко интегрированы в спецслужбы россии, а их деятельность координируется военными. Об этом рассказал глава Госспецзвязи Юрий Щиголь, передает УНН.

Цитата

«Так же, как русская армия систематически игнорирует правила ведения войны, российские хакеры ведут себя довольно беспринципно в киберпространстве. Их целями являются объекты критической инфраструктуры, такие как энергетические и коммунальные предприятия, больницы и службы экстренного реагирования, финансовая система, логистика, оказывающие помощь организации. В период самого большого потока украинских беженцев хакеры также атаковали гуманитарные организации», - говорится в сообщении.

Детали

Он также добавил, что каждый должен отвечать за свою кибербезопасность: и частные лица, и организации. Пренебрежение вопросами кибербезопасности представляет угрозу образования слабых звеньев в более широких системах, что может иметь катастрофические последствия.

«Продолжается первая в мире полномасштабная кибервойна, но отнюдь не последняя. Напротив: все последующие конфликты будут иметь мощный киберкомпонент. Кибербезопасность будет не менее важна для выживания, чем крепкие вооруженные силы. Ограничение доступа россии к современным технологиям должно быть рассмотрено как один из приоритетов международной безопасности», – отметил Щиголь.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения интенсивность враждебных кибератак не уменьшается, но их качество снижается. Так, за первые четыре месяца войны оккупанты совершили почти 800 кибератак.

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