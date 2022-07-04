Обмеження рф до технологій має бути одним із пріоритетів міжнародної безпеки – Держспецзв’язку

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«Так само, як російська армія систематично ігнорує правила ведення війни, російські хакери поводяться доволі безпринципно у кіберпросторі. Їхніми цілями є об'єкти критичної інфраструктури, такі як енергетичні та комунальні підприємства, лікарні та служби екстреного реагування, фінансова система, логістика, організації, які надають допомогу. У період найбільшого потоку українських біженців хакери також атакували гуманітарні організації», - йдеться в повыдомленні.

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Він також додав, що кожен має відповідати за власну кібербезпеку: і приватні особи, і організації. Нехтування питаннями кібербезпеки становить загрозу утворення слабких ланок у ширших системах, що може мати катастрофічні наслідки.

«Триває перша у світі повномасштабна кібервійна, але аж ніяк не остання. Навпаки: всі наступні конфлікти матимуть потужний кіберкомпонент. Кібербезпека буде не менш важливою для виживання, ніж міцні збройні сили. Обмеження доступу росії до сучасних технологій має бути розглянуте як один із пріоритетів міжнародної безпеки», – зазначив Щиголь.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення інтенсивність ворожих кібератак не зменшується, але їх якість знижується. Так, за перші чотири місяці війни окупанти здійснили майже 800 кібератак.