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Обломки сбитых дронов рф повредили дома и автомобили в Киевской области

Обломки сбитых дронов рф повредили дома и автомобили в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 5607 просмотра

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В Киевской области обломки сбитых беспилотников повредили 4 частных дома, 2 автомобиля и хозяйственные постройки. Силы ПВО Украины уничтожили 22 из 28 вражеских дронов во время ночной атаки.

В Киевской области во время ночной атаки армии рф обломки сбитых вражеских беспилотников повредили 4 частных дома, 2 автомобиля и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Очередная ночная атака врага ударными дронами на Киевщину.  В области работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели.  Пострадавших среди населения нет.  Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено

- написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, два автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком, забор. В домах выбиты окна и двери, повреждены крыши.

В одном из домов повреждена газовая труба. Утечка ликвидирована, подача газа перекрыта, добавил Кравченко.

Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.

По словам главы КОВА, всем пострадавшим вместе с местной властью и международными партнерами окажем необходимую помощь по восстановлению поврежденных домов.

Дополнение

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 22 из 28 беспилотников, запущенных армией рф в ночь на 3 декабря.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиевская область
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