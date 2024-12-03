Обломки сбитых дронов рф повредили дома и автомобили в Киевской области
Киев • УНН
В Киевской области обломки сбитых беспилотников повредили 4 частных дома, 2 автомобиля и хозяйственные постройки. Силы ПВО Украины уничтожили 22 из 28 вражеских дронов во время ночной атаки.
В Киевской области во время ночной атаки армии рф обломки сбитых вражеских беспилотников повредили 4 частных дома, 2 автомобиля и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Очередная ночная атака врага ударными дронами на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть уничтоженные цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено
По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, два автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком, забор. В домах выбиты окна и двери, повреждены крыши.
В одном из домов повреждена газовая труба. Утечка ликвидирована, подача газа перекрыта, добавил Кравченко.
Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.
По словам главы КОВА, всем пострадавшим вместе с местной властью и международными партнерами окажем необходимую помощь по восстановлению поврежденных домов.
Дополнение
Силы противовоздушной обороны Украины сбили 22 из 28 беспилотников, запущенных армией рф в ночь на 3 декабря.