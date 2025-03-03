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Облигации Украины резко упали после спора между Зеленским и Трампом

Киев • УНН

 • 26551 просмотра

Международные облигации Украины упали в цене после спора между Трампом и Зеленским. Бумаги со сроком погашения в 2035 году достигли минимума за 4 недели, снизившись до 61,688 цента за доллар.

Облигации Украины резко упали после спора между Зеленским и Трампом

После спора между Трампом и Зеленским, международные облигации Украины упали в цене. Это падение отражает тревогу инвесторов из-за политической ситуации и неопределенности поддержки Украины. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации агентства Reuters, облигации со сроком погашения в 2035 году упали на 3,632 цента до 61,688 цента за доллар, что стало самым низким показателем за последние четыре недели.

Особенно ощутимо на фоне этого падения выглядят украинские облигации, выплаты по которым привязаны к ВВП страны. Они тоже оказались под давлением, снизившись более чем на 2 цента и торгуются чуть выше 80 центов.

Это падение происходит на фоне постоянных геополитических колебаний, которые активно влияют на рынок ценных бумаг Украины. Причина в том, что неопределенность относительно поддержки Украины со стороны администрации Дональда Трампа, а также ситуация на международной арене, в частности в контексте войны в Украине, сильно беспокоят инвесторов.

Напомним

3 марта, акции европейских оборонных компаний резко выросли. Это произошло на фоне заявлений лидеров о поддержке Украины и опасений относительно помощи со стороны США.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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