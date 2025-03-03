Облігації України різко впали після суперечки між Зеленським і Трампом
Київ • УНН
Міжнародні облігації України впали в ціні після суперечки між Трампом та Зеленським. Папери зі строком погашення у 2035 році досягли мінімуму за 4 тижні, знизившись до 61,688 цента за долар.
Після суперечки між Трампом та Зеленським, міжнародні облігації України впали у ціні. Це падіння відображає тривогу інвесторів через політичну ситуацію та невизначеність підтримки України. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За інформацією агентства Reuters, облігації зі строком погашення у 2035 році впали на 3,632 цента до 61,688 цента за долар, що стало найнижчим показником за останні чотири тижні.
Особливо відчутно на фоні цього падіння виглядають українські облігації, виплати за якими прив'язані до ВВП країни. Вони теж опинилися під тиском, знизившись більш ніж на 2 центи і торгуються трохи вище за 80 центів.
Це падіння відбувається на фоні постійних геополітичних коливань, які активно впливають на ринок цінних паперів України. Причина в тому, що невизначеність щодо підтримки України з боку адміністрації Дональда Трампа, а також ситуація на міжнародній арені, зокрема в контексті війни в Україні, сильно турбують інвесторів.
Нагадаємо
3 березня, акції європейських оборонних компаній різко зросли. Це сталося на тлі заяв лідерів про підтримку України та побоювань щодо допомоги з боку США.