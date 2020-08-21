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Облэнерго Суркисов продолжает наращивать налоговые долги

Киев • УНН

 • 11165 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. За два месяца налоговый долг ОАО "Запорожьеоблэнерго" вырос на 14% - до 709,8 млн грн. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Youcontrol, передает УНН.

Облэнерго Суркисов продолжает наращивать налоговые долги

“Налогоплательщик („Запорожьеоблэнерго“ — ред.) имеет налоговый долг 709 847 916 грн (по состоянию на 1 июля 2020 года)”, — говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 1 мая налоговый долг “Запорожьеоблэнерго” составлял 622 млн грн.

Кроме того, аналитическая система подсчитала, что в течение последних трех лет “Запорожьеоблэнерго” фигурировало в 58 уголовных судебных делах и выступало ответчиком в 1118 судебных делах.

Напомним, что “Запорожьеоблэнерго” — фигурант одного из самых громких уголовных производств НАБУ о хищениях в энергетике. Речь про так называемые схемы “Крючкова-Суркисов” через компанию “энергосети”.

По итогам расследования, бывший руководитель “энергосети” Дмитрий Крючков уже получил подозрение, а само дело (один из ее эпизодов) передали в суд.

Последнего называют “человеком Суркисов”, хотя бы по тем причинам, что на доступных в СМИ телефонных разговорах Крючкова, Кононенко, Суркисов и других лиц, обсуждается в том числе и вопрос доставки денег в офис Суркисов (на стадионе “Динамо”).

Сами Суркисы статуса подозреваемых в производстве пока не имеют, хотя и были допрошены.

Кроме того, во время обысков офисов “Динамо”, детективы НАБУ изъяли документы, которые впоследствии ВАКС признал касающиеся энергетических сделок “энергосети”.

Справка УНН: миноритарными владельцами “Запорожьеоблэнерго” являются украинские олигархи — братья Суркисы. На связанную с ними компании Lex Perfecta (Кипр) записано 16,52% предприятия.

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