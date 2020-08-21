Обленерго Суркісів продовжує нарощувати податкові борги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. За два місяці податковий борг ПАТ “Запоріжжяобленерго” зріс на 14% — до 709,8 млн грн. Про це свідчать дані аналітичного порталу Youcontrol, передає УНН.
“Платник податків („Запоріжжяобленерго“ — ред.) має податковий борг 709 847 916 грн (станом на 1 липня 2020 року)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що станом на 1 травня податковий борг “Запоріжжяобленерго” становив 622 млн грн.
Крім того, аналітична система підрахувала, що протягом останніх трьох років “Запоріжжяобленерго” фігурувало у 58 кримінальних судових справах та виступало відповідачем у 1118 судових справах.
Нагадаємо, що “Запоріжжяобленерго” — фігурант одного з найгучніших кримінальних проваджень НАБУ про розкрадання в енергетиці. Мова про так звані схеми “Крючкова-Суркісів” через компанію “Енергомережа”.
За підсумками розслідування, колишній керівник “Енергомережі” Дмитро Крючков вже отримав підозру, а саму справу (один з її епізодів) передали до суду.
Останнього називають “людиною Суркісів”, хоча б з тих причин, що на доступних у ЗМІ телефонних розмовах Крючкова, Кононенка, Суркісів та інших осіб, обговорюється, зокрема, і питання доставки грошей в офіс Суркісів (на стадіоні “Динамо”).
Самі Суркіси статусу підозрюваних у провадженні поки не мають, хоча й були допитані.
Крім того, під час обшуків офісів “Динамо”, детективи НАБУ вилучили документи, які згодом ВАКС визнав такими, що стосуються енергетичних оборудок “Енергомережі”.
Довідка УНН: міноритарними власниками “Запоріжжяобленерго” є українські олігархи — брати Суркіси. На пов’язану із ними компанію Lex Perfecta (Кіпр) записано 16,52% підприємства.