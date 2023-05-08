Обложил "данью" экспортеров зерна: на Харьковщине задержан один из руководителей Госпродпотребслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в Главном управлении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Харьковской области. Участники сделки систематически требовали деньги с представителей украинских компаний, которые экспортируют отечественную агропродукцию, заявили в ведомстве, информирует УНН.
Детали
По данным следствия, незаконную деятельность организовал начальник одного из управлений госучреждения. Для реализации преступного механизма он привлек своего подчиненного – инспектора. За взятки должностные лица обещали аграриям «беспрепятственную» выдачу фитосанитарного сертификата соответствия сельхозпродукции. Сумма «дани» составляла 100 долл. за один грузовик с товаром. В случае неуплаты – угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры по получению разрешительных документов.
Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения неправомерной выгоды фигурантами за «сертификацию» 20 фур с украинским зерном. Правоохранители задержали организатора схемы на получении второй части неправомерной выгоды. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также планируется объявление о подозрении его сообщнику.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
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