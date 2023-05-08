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Обклав "даниною" експортерів зерна: на Харківщині затримали одного з керівників Держпродспоживслужби

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Харківській області. Учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію. Про це заявили у СБУ, інформує УНН

Деталі

За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого – інспектора. За хабарі посадовці обіцяли аграріям «безперешкодну» видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції. Сума «данини» становила 100 дол. за одну вантажівку з товаром. У випадку несплати – погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди фігурантами за «сертифікацію» 20 фур з українським зерном. Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Також планується оголошення про підозру його спільнику.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

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