Обещал помочь с эвакуацией из Мариуполя за 20 тыс. грн: жителю столицы сообщили о подозрении в мошенничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Киеве сообщено о подозрении 21-летнему жителю столицы по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления доверием (ч. 3 ст. 190 УК Украины), передает УНН.
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«По данным следствия, в мае 2022 года подозреваемый, под предлогом оказания волонтерской помощи, пообещал потерпевшей за денежное вознаграждение, 20 тыс. гривен, вывезти ее мать из временно оккупированного города Мариуполь, где проходили военные действия, в безопасное место. Однако, получив от женщины средства, злоумышленник никаких действий, направленных на реальную эвакуацию ее матери, не осуществил и намерений выполнять свои обязательства не имел», - говорится в сообщении.
Детали
В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
Разоблачены правонарушения прокурорами совместно со следователями Голосеевского УП ГУ ЧП в г. Киеве при оперативном сопровождении Управления противодействия киберпреступлениям в Киеве.