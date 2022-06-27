Обіцяв допомогти з евакуацією з Маріуполя за 20 тис. грн: киянину повідомили про підозру у шахрайстві

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«За даними слідства, у травні 2022 року підозрюваний, під приводом надання волонтерської допомоги, пообіцяв потерпілій за грошову винагороду, 20 тис. гривень, вивезти її матір з тимчасово окупованого міста Маріуполь, де проходили воєнні дії, у безпечне місце. Однак, отримавши від жінки кошти, зловмисник жодних дій, направлених на реальну евакуацію її матері, не здійснив та намірів виконувати свої зобов’язання не мав», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві.