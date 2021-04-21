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Обыграла лидера посева: украинская теннисистка получила девятую подряд победу

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 • 18005 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Юная украинская теннисистка Анастасия Соболева выиграла девятый матч подряд на международных турнирах, информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины и Теннисный портал Украины.

Детали

На прошлой неделе она стартовала в квалификации турнира ITF W15 в Анталии, где в итоге получила титул (8 побед). На этот раз 16-летняя украинка продолжила турецкую серию и сегодня там же, в Анталии, нанесла поражение десятой сеяной Сихо Аките - 6: 3, 6: 1.

Стоит отметить, что для победы стартовала и 17-летняя Дарья Лопатецкая. Харьковчанка, посеянная под вторым номером, в первом круге одержала победу над 18-летней Дарьей Видмановою из Чехии - 6: 1, 6: 4.

стоит напомнить

Соболева выиграла дебютный титул в карьере на турнире в Турции.

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