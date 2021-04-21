Обіграла лідера посіву: українська тенісистка здобула дев'яту поспіль перемогу

Деталі

Минулого тижня вона стартувала в кваліфікації турніру ITF W15 в Анталії, де у підсумку здобула титул (8 перемог). Цього разу 16-річна українка продовжила турецьку серію й сьогодні там же, в Анталії, завдала поразки десятій сіяній Сіхо Акіті – 6:3, 6:1.

Варто відзначити, що з перемоги стартувала і 17-річна Дарина Лопатецкая. Харків'янка, посіяна під другим номером, в першому колі здобула перемогу над 18-річною Дариною Відмановою з Чехії – 6:1, 6:4.

Варто нагадати

Соболєва виграла дебютний титул у кар'єрі на турнірі в Туреччині.