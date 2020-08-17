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4 марта, 13:25 • 106547 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126423 просмотра

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4 марта, 09:55 • 101852 просмотра

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ОАСК просят отменить результаты аукциона по продаже гостиницы "Днепр"

ОАСК просят отменить результаты аукциона по продаже гостиницы "Днепр"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Окружной административный суд Киева просят приостановить действие приказа Фонда госимущества о результатах аукциона по продаже гостиницы "Днепр". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества Украины от 29 июля 2020 года № 1268, которым был утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже объекта малой приватизации - государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЧАО "Гостиница "Днепр", - говорится в сообщении.

Также вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в которой истец просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта.

"По ее мнению, указанный приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, что является противоправным и подлежащим отмене", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Напомним, аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" закончился с результатом в более чем 1 млрд гривен. Данную цену предложило ООО "Смартленд".

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