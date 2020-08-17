ОАСК просять скасувати результати аукціону з продажу готелю “Дніпро”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва просять зупинити дію наказу Фонду держмайна про результати аукціону з продажу готелю “Дніпро”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо визнання протиправним та скасування наказу Фонду державного майна України від 29 липня 2020 року № 1268, яким було затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу об’єкта малої приватизації — державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу ПрАТ “Готель “Дніпро”, — йдеться в повідомленні.
Також разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, у якій позивачка просить суд зупинити дію вищевказаного наказу та заборонити Фонду держмайна вчиняти будь-які дії щодо подальшого проведення приватизації цього об’єкту.
“На її думку, зазначений наказ був прийнятий Фондом держмайна із порушенням норм чинного законодавства, є протиправним та підлягає скасуванню”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.
Нагадаємо, аукціон з приватизації готелю “Дніпро” закінчився з результатом у понад 1 мільярд гривень. Дану ціну запропонувало ТОВ “Смартленд”.