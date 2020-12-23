ОАСК просят отменить продолжение карантина и его усиление с 8 января
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Окружной административный суд города Киева просят отменять постановление Правительства, которым было продлено действие карантина до 28 февраля 2021 года и установлены дополнительные ограничения в период с 8 по 25 января следующего года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск жителя Харькова к Кабинету министров Украины. Истец просит суд отменить постановление Правительства, которым было продлено действие карантина до 28 февраля 2021 года и установлены дополнительные ограничения в период с 8 по 25 января 2021 года. В частности, речь идет об обжаловании постановления Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по мнению харьковчанина, указанным постановлением Правительство противоправно установило запрет отдельных видов хозяйственной деятельности и ограничило конституционные права жителей Украины на период карантина.
Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд приостановить действие оспариваемого постановления КМУ до решения дела по существу.
"Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу", - отмечается в сообщении.
Напомним, правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.
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