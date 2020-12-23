ОАСК просять скасувати продовження карантину та його посилення з 8 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва просять касувати постанову Уряду, якою було продовжено дію карантину до 28 лютого 2021 року та встановлено додаткові обмеження в період з 8 по 25 січня наступного року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОАСК.
“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов жителя Харкова до Кабінету Міністрів України. Позивач просить суд скасувати постанову Уряду, якою було продовжено дію карантину до 28 лютого 2021 року та встановлено додаткові обмеження в період з 8 по 25 січня 2021 року. Зокрема, йдеться про оскарження постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на думку харків’янина, вказаною постановою Уряд протиправно встановив заборону окремих видів господарської діяльності та обмежив конституційні права жителів України на період карантину.
Разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, в якій позивач просить суд зупинити дію оскаржуваної постанови КМУ до вирішення справи по суті.
“Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.
Як повідомлялося, у МОЗ порадили утриматись від подорожей під час новорічних свят.