ОАСК просять скасувати продовження карантину та його посилення з 8 січня

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 45587 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 37020 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 43214 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 52727 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 75627 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 112870 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 197860 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212389 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183817 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173853 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.9м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 31049 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 48010 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 80845 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 54291 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 59180 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 45587 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 59258 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 232323 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 260524 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 346622 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 12476 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 12764 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 15796 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 16935 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 80886 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

ОАСК просять скасувати продовження карантину та його посилення з 8 січня

Київ • УНН

 • 14841 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва просять касувати постанову Уряду, якою було продовжено дію карантину до 28 лютого 2021 року та встановлено додаткові обмеження в період з 8 по 25 січня наступного року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОАСК.

ОАСК просять скасувати продовження карантину та його посилення з 8 січня

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов жителя Харкова до Кабінету Міністрів України. Позивач просить суд скасувати постанову Уряду, якою було продовжено дію карантину до 28 лютого 2021 року та встановлено додаткові обмеження в період з 8 по 25 січня 2021 року. Зокрема, йдеться про оскарження постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на думку харків’янина, вказаною постановою Уряд протиправно встановив заборону окремих видів господарської діяльності та обмежив конституційні права жителів України на період карантину.

Разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, в якій позивач просить суд зупинити дію оскаржуваної постанови КМУ до вирішення справи по суті.

“Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.

Як повідомлялося, у МОЗ порадили утриматись від подорожей під час новорічних свят.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16